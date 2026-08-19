Najemcy ruszają „na kwatery”. Portal Nieruchomości-online.pl odnotował w lipcu 40 proc. roczny wzrost liczby kontaktów nawiązanych przez osoby szukające mieszkań na wynajem z ogłoszeniodawcami. W ciągu miesiąca tak mierzony popyt wzrósł aż o 46 proc. – Taki skok aktywności pokazuje sezonowo rosnące zainteresowanie ofertą, choć nie należy go przekładać jeden do jednego na podpisane umowy najmu – zaznacza Rafał Bieńkowski, ekspert portalu. – Na statystyki serwisu wpływa splot kilku elementów: od ogólnej koniunktury, przez skalę i ekspozycję ogłoszeń, aż po nasze działania promocyjne. Na pewno jednak rynek przyspieszył.