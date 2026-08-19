Rzeczpospolita
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Studenci ruszyli po mieszkania. Dobre oferty szybko znikają, wróciły pseudoagencje

Sezon najmu studenckiego wystartował wcześniej niż zwykle. W lipcu liczba kontaktów z ogłoszeniodawcami wzrosła o 40 proc. rok do roku, a najlepsze lokale szybko znikają z ofert. Eksperci nie spodziewają się jednak szerokiej fali podwyżek czynszów.

Publikacja: 19.08.2026 04:07

Rynek najmu przyspiesza przed rokiem akademickim. Studenci nie czekają do września

Rynek najmu przyspiesza przed rokiem akademickim. Studenci nie czekają do września

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego tegoroczny sezon na rynku najmu rozpoczął się wcześniej
  • Jak większy popyt wpływa na stawki najmu mieszkań
  • Które polskie miasta oferują najwyższą rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem
  • Na jakie pułapki powinni uważać studenci i pracownicy wynajmujący mieszkania
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Najemcy ruszają „na kwatery”. Portal Nieruchomości-online.pl odnotował w lipcu 40 proc. roczny wzrost liczby kontaktów nawiązanych przez osoby szukające mieszkań na wynajem z ogłoszeniodawcami. W ciągu miesiąca tak mierzony popyt wzrósł aż o 46 proc. – Taki skok aktywności pokazuje sezonowo rosnące zainteresowanie ofertą, choć nie należy go przekładać jeden do jednego na podpisane umowy najmu – zaznacza Rafał Bieńkowski, ekspert portalu. – Na statystyki serwisu wpływa splot kilku elementów: od ogólnej koniunktury, przez skalę i ekspozycję ogłoszeń, aż po nasze działania promocyjne. Na pewno jednak rynek przyspieszył.

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