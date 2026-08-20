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Donald Tusk zmienia progi PIT, 3,5 mln Polaków zapłaci mniej. Rośnie jednak CIT

Rząd planuje wprowadzenie od 2027 r. trzeciej stawki PIT na poziomie 24 proc. W skali roku da to podatnikom do 3,6 tys. zł oszczędności. Większość ekonomistów ankietowanych przez „Rzeczpospolitą” uważa, że złagodzenie skoku między 12 a 32 proc. ma sens.

Publikacja: 20.08.2026 04:01

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w KPRM w Warszawie, 19 bm. Konferencja dotyczyła pr

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w KPRM w Warszawie, 19 bm. Konferencja dotyczyła progów podatkowych.

Foto: PAP/Albert Zawada

Mikołaj Fidziński

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany w progach i stawkach PIT czekają Polaków od 2027 roku i kto najwięcej zyska.
  • Dlaczego gwałtownie rośnie liczba osób w drugim progu podatkowym i jakie to rodzi problemy.
  • Jaki jest koszt planowanej reformy i które grupy podatników poniosą jej finansowe konsekwencje.
  • Dlaczego część ekonomistów uważa, że planowane zmiany to zaledwie lifting, a nie kompleksowa reforma.
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W sferze publicznej od miesięcy trwała dyskusja, co zrobić z nisko zawieszonym na poziomie 120 tys. zł drugim progiem podatkowym 32 proc. W środę premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański poinformowali o planowanych zmianach: podniesieniu drugiego progu podatkowego do 130 tys. zł oraz wprowadzeniu pośredniej stawki 24 proc. dla rocznych dochodów w przedziale 130-150 tys. zł.

Reforma systemu podatku PIT w Polsce, nawet w obliczu trudnej sytuacji fiskalnej kraju, stała się przedmiotem ożywionej debaty. Wszystko dlatego, że liczba podatników „wpadających” w drugi próg bardzo szybko rośnie wraz z podwyżkami płac i w 2025 r. przekroczyła 2,4 mln. W ciągu zaledwie roku przybyło takich osób około pół miliona, w dwa lata – ponad milion. Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFaktu, ocenia, że bez reformy w 2027 r. liczba podatników w drugim progu 120 tys. zł mogłaby przebić trzy miliony. Nawet wyższe predykcje przedstawiał premier. – Zmiany podatkowe oznaczają, że zyska około 3,5 mln podatników w przyszłym roku, a ta grupa będzie rosła – mówił Tusk. Jak szacuje Ministerstwo Finansów, wprowadzenie nowych progów skali podatkowej w 2027 r. sprawi, że odsetek osób rozliczających się według stawki 32 proc. skurczy się o połowę, z 14 proc. do 7,2 proc. podatników.

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