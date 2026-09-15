Sierpień był już trzecim z rzędu miesiącem, w którym liczba ogłoszeń na 50 największych portalach pracy przebiła poziom z poprzedniego roku. Opublikowano tam ponad 257 tys. nowych ofert pracy, o ponad 10,1 tys. (4 proc.) więcej niż w sierpniu 2025 r. – wynika z raportu firmy Grant Thornton, który „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza.

Co prawda w porównaniu z tegorocznym lipcem (gdy na 50 największych portalach pracy pojawiło się najwięcej nowych ogłoszeń od wiosny zeszłego roku) widać 7-proc. spadek, ale – jak zwraca uwagę Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton – ten spadek wpisuje się w widoczny od 2024 r. trend sezonowy. W sierpniu wygasają starsze oferty, a okres wakacyjny nie sprzyja zamieszczaniu nowych. – We wcześniejszych latach ta sezonowość nie była aż tak silna, a sierpnie bywały nawet mocniejsze od lipców, natomiast od trzech lat „rytm rynku pracy” jest właśnie taki, że w sierpniu spada liczba ofert pracy – wyjaśnia ekonomista.