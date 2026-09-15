Rzeczpospolita
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Duże miasta korzystają na ożywieniu rekrutacji

We wszystkich większych miastach Polski sierpniowy wybór ofert pracy był większy niż przed rokiem. Podobnie jak łączna liczba ogłoszeń w 50 liczących się serwisach rekrutacyjnych.

Publikacja: 15.09.2026 04:03

Z monitoringu Element i Grant Thornton wynika, że chociaż pod względem liczby dostępnych ofert lider

Wrocław

Z monitoringu Element i Grant Thornton wynika, że chociaż pod względem liczby dostępnych ofert liderem jest niezmiennie Warszawa (w sierpniu opublikowano 40,2 tys. ofert pracy w stolicy, o 5 proc. więcej r/r), to największą dynamikę wzrostu miał Wrocław.

Foto: Filip Frydrykiewicz

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Które metropolie stały się liderami wzrostu rekrutacji i jakie zawody cieszą się największym popytem.
  • Jakie czynniki, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, stymulują obecny popyt na pracowników w Polsce.
  • Dlaczego najbliższe miesiące będą kluczowym testem dla trwałości ożywienia na rynku pracy.
  • Jakie zagrożenia geopolityczne i ekonomiczne mogą zahamować pozytywny trend na rynku zatrudnienia.
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Sierpień był już trzecim z rzędu miesiącem, w którym liczba ogłoszeń na 50 największych portalach pracy przebiła poziom z poprzedniego roku. Opublikowano tam ponad 257 tys. nowych ofert pracy, o ponad 10,1 tys. (4 proc.) więcej niż w sierpniu 2025 r. – wynika z raportu firmy Grant Thornton, który „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza.

Co prawda w porównaniu z tegorocznym lipcem (gdy na 50 największych portalach pracy pojawiło się najwięcej nowych ogłoszeń od wiosny zeszłego roku) widać 7-proc. spadek, ale – jak zwraca uwagę Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton – ten spadek wpisuje się w widoczny od 2024 r. trend sezonowy. W sierpniu wygasają starsze oferty, a okres wakacyjny nie sprzyja zamieszczaniu nowych. – We wcześniejszych latach ta sezonowość nie była aż tak silna, a sierpnie bywały nawet mocniejsze od lipców, natomiast od trzech lat „rytm rynku pracy” jest właśnie taki, że w sierpniu spada liczba ofert pracy – wyjaśnia ekonomista.

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