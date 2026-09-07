KSeF nie zmienia zasad stosowania commercial invoice w eksporcie

Dyrektor KIS uznał także, że komunikat IE/CC599C może potwierdzać prawo do zerowej stawki VAT w eksporcie nawet wtedy, gdy zawiera numer commercial invoice, a nie numer faktury VAT. To bardzo istotne stanowisko dla firm prowadzących handel międzynarodowy.

Interpretacja indywidualna z 10 lipca 2026 r. (0112-KDIL1-3.4012.223.2026.2.KK) dotyczyła polskiej spółki należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej, która w ramach ujednolicania procesów eksportowych zamierzała rozdzielić dokumentację podatkową od dokumentacji celnej. W praktyce oznaczało to wystawianie dwóch dokumentów dotyczących tej samej transakcji eksportowej: faktury VAT dla celów rozliczenia podatku oraz odrębnej commercial invoice przeznaczonej wyłącznie do zgłoszeń celnych.