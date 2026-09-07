Kto odpowiada za zaległości w VAT

Spółki kapitałowe funkcjonują jako odrębne podmioty prawa, jednak ustawodawca przewiduje sytuacje, w których członkowie zarządu mogą odpowiadać swoim majątkiem prywatnym za zaległości podatkowe spółki. Problem ten szczególnie często dotyczy odpowiedzialności związanej z rozliczeniami VAT.

Spory dotyczące VAT od wielu lat pozostają jednym z kluczowych obszarów zainteresowania organów podatkowych. W praktyce szczególnie często dotyczą sytuacji, w których organy podatkowe kwestionują prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego ze względu na udział w transakcjach z nierzetelnym kontrahentem lub uznają, że podatnik nie dochował należytej staranności przy weryfikacji swoich partnerów biznesowych. Skutkiem takich ustaleń nierzadko jest określenie po stronie spółki zaległości podatkowych sięgających nawet wielu milionów złotych.