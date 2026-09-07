Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Kto odpowiada za zaległości w VAT

Jeżeli organ nie może wyegzekwować zaległości podatkowej z majątku spółki, może skorzystać z instytucji odpowiedzialności osób trzecich. W praktyce najczęściej dotyczy to członków zarządu. Fiskus ma pięć lat na decyzję w tej kwestii.

Publikacja: 07.09.2026 05:50

Kto odpowiada za zaległości w VAT

Kto odpowiada za zaległości w VAT

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pędracka-Znamiec, Gabriela Paterek

Spółki kapitałowe funkcjonują jako odrębne podmioty prawa, jednak ustawodawca przewiduje sytuacje, w których członkowie zarządu mogą odpowiadać swoim majątkiem prywatnym za zaległości podatkowe spółki. Problem ten szczególnie często dotyczy odpowiedzialności związanej z rozliczeniami VAT.

Spory dotyczące VAT od wielu lat pozostają jednym z kluczowych obszarów zainteresowania organów podatkowych. W praktyce szczególnie często dotyczą sytuacji, w których organy podatkowe kwestionują prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego ze względu na udział w transakcjach z nierzetelnym kontrahentem lub uznają, że podatnik nie dochował należytej staranności przy weryfikacji swoich partnerów biznesowych. Skutkiem takich ustaleń nierzadko jest określenie po stronie spółki zaległości podatkowych sięgających nawet wielu milionów złotych.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama