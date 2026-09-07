Rzeczpospolita
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Wynajęte mieszkanie może być kosztem firmy

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na wynajęcie mieszkania w mieście, w którym chce rozkręcić swój biznes. Fiskus nie ma nic przeciwko.

Publikacja: 07.09.2026 05:30

Wynajęte mieszkanie może być kosztem firmy

Wynajęte mieszkanie może być kosztem firmy

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 sierpnia 2026 r. (0113-KDIPT2-1.4011.443.2026.3.MAP).

Wystąpił o nią fryzjer, który działa w kilku miastach (nie jest podane w jakich, w interpretacji są określone jako A, B i C). Dorabia sobie też w reklamie (głównie obsługuje konta w mediach społecznościowych). Siedzibę działalności ma w mieście A (tam też mieszka), natomiast w B i C prowadzi salony. Planuje otwarcie kolejnego w C. W związku z tym dużo tam przebywa, musi bowiem zorganizować lokal, zaadaptować go, kupić wyposażenie, przeprowadzić rekrutację personelu. Dojazdy, nawet kilkukrotne w ciągu dnia, są uciążliwe, czasochłonne i drogie (paliwo albo bilety na pociąg). Dlatego przedsiębiorca chce wynająć w C mieszkanie.

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