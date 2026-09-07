Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Julita Karaś-Gasparska: Interpretacje podatkowe z datą ważności

Choć na razie interpretacje indywidualne wydawane są w zasadzie bezterminowo, wkrótce może się to zmienić. Ministerstwo Finansów planuje ograniczyć do pięciu lat czas wynikającej z nich ochrony.

Publikacja: 07.09.2026 06:00

Termin ważności interpretacji indywidualnych – MF planuje zmiany

Termin ważności interpretacji indywidualnych – MF planuje zmiany

Foto: Adobe Stock

Julita Karaś-Gasparska

Wydawane przez dyrektora KIS indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego od lat są dla przedsiębiorców i osób fizycznych swoistą „tarczą ochronną”. Jeżeli podatnik przedstawi we wniosku zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, otrzyma potwierdzenie, że jego stanowisko jest prawidłowe i zastosuje się do uzyskanej interpretacji, to organ podatkowy w przyszłości nie może zakwestionować jego rozliczeń i w konsekwencji go ukarać. Co ważne, taka interpretacja chroni podatnika bezterminowo, chyba że zmienią się przepisy, na podstawie których została wydana, bądź zostanie ona zmieniona lub uchylona przez Szefa KAS.

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama