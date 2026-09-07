Julita Karaś-Gasparska: Interpretacje podatkowe z datą ważności

Wydawane przez dyrektora KIS indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego od lat są dla przedsiębiorców i osób fizycznych swoistą „tarczą ochronną”. Jeżeli podatnik przedstawi we wniosku zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, otrzyma potwierdzenie, że jego stanowisko jest prawidłowe i zastosuje się do uzyskanej interpretacji, to organ podatkowy w przyszłości nie może zakwestionować jego rozliczeń i w konsekwencji go ukarać. Co ważne, taka interpretacja chroni podatnika bezterminowo, chyba że zmienią się przepisy, na podstawie których została wydana, bądź zostanie ona zmieniona lub uchylona przez Szefa KAS.