Rzeczpospolita
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PPK: autozapis obejmie także pracowników samorządowych po rezygnacji

Aby „zapisać” pracownika do PPK, pracodawca nie musi czekać na jego powrót np. z urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego.

Publikacja: 22.09.2026 04:50

Czy zapisać pracownika na urlopie macierzyńskim do PPK?

Czy zapisać pracownika na urlopie macierzyńskim do PPK?

Foto: Adobe Stock

Joanna Gawęda

- Jednostka samorządu terytorialnego planuje budżet na przyszły rok. Wiemy, że w 2027 roku rusza tzw. ponowny autozapis do PPK i należy uwzględnić go przy planowaniu budżetu. Mamy jednak wątpliwości dotyczące tego, kogo należy „zapisać” do PPK w ramach tego autozapisu. Czy trzeba będzie „zapisać” do PPK np. pracownika, który przebywa na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym?

Tak. Tzw. ponowny autozapis do PPK obejmuje osoby zatrudnione, które mają 18 lat, ale nie ukończyły 55. roku życia. Nie zmienia tego przebywanie przez pracownika na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym.

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