PPK: autozapis obejmie także pracowników samorządowych po rezygnacji

- Jednostka samorządu terytorialnego planuje budżet na przyszły rok. Wiemy, że w 2027 roku rusza tzw. ponowny autozapis do PPK i należy uwzględnić go przy planowaniu budżetu. Mamy jednak wątpliwości dotyczące tego, kogo należy „zapisać” do PPK w ramach tego autozapisu. Czy trzeba będzie „zapisać” do PPK np. pracownika, który przebywa na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym?

Tak. Tzw. ponowny autozapis do PPK obejmuje osoby zatrudnione, które mają 18 lat, ale nie ukończyły 55. roku życia. Nie zmienia tego przebywanie przez pracownika na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym.