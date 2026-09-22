Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Psy ratownicze w OSP. Nowe przepisy nakładają obowiązki także na gminy

Gminy mają rok na weryfikację umów ze strażami i uwzględnienie w nich działań z udziałem psów.

Publikacja: 22.09.2026 04:35

Psy ratownicze w OSP. Nowe przepisy nakładają obowiązki także na gminy

Foto: Tomasz Wiktor/PAP

rp.pl

16 września weszła w życie ustawa z 31 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (DzU z 2026 r., poz. 1159). Jej celem jest uregulowanie statusu prawnego psów ratowniczych wykorzystywanych przez ochotnicze straże pożarne oraz stworzenie jednolitych zasad ich szkolenia, egzaminowania i dopuszczania do działań ratowniczych.

Zadania ochotniczych straży pożarnych podejmowane w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska mogą być realizowane z wykorzystaniem psów ratowniczych ochotniczej straży pożarnej. Dotyczy to w szczególności udziału w akcjach ratowniczych oraz udziału w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże. Możliwość wykorzystania psów ratowniczych w działaniach ratowniczych została uzależniona od postanowień umowy zawartej między gminą a ochotniczą strażą pożarną, określającej zadania realizowane przez tę ochotniczą straż pożarną.

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama