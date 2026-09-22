Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe uprawnienia. Inspektorom łatwiej przekształcić zlecenie albo samozatrudnienie (tzw. B2B) na etat, czyli uznać, że zleceniobiorca/przedsiębiorca jest pracownikiem. Czy w razie takiego przekształcenia skarbówka może nałożyć sankcje wprowadzone kilka lat temu przez Polski Ład? – pytają czytelnicy.

- Nie powinna, bo zostały one skrojone pod zupełnie inną sytuację, czyli pracę na czarno, a nie pracę wykonywaną na podstawie umowy cywilnoprawnej. Ale nie można wykluczyć takiego ryzyka - mówi dr Jacek Drosik, adwokat i doradca podatkowy w bgh_Barański Giermak Hałuszczak Kancelarie Radców Prawnych.