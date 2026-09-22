Rzeczpospolita
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Zmiana przez PIP zlecenia i B2B na etat to dodatkowo ryzyko podatkowych sankcji

Czy fiskus naliczy dodatkowy przychód i zakaże rozliczania kosztów przy przekwalifikowaniu umowy przez Państwową Inspekcję Pracy? Doradcy podatkowi mówią, że nie powinien, ale niepewność pozostaje.

Publikacja: 22.09.2026 04:53

Po zamianie przez PIP B2B lub zlecenia na etat przedsiębiorca może być zmuszony do naliczenia sobie

Po zamianie przez PIP B2B lub zlecenia na etat przedsiębiorca może być zmuszony do naliczenia sobie przychodu w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe uprawnienia. Inspektorom łatwiej przekształcić zlecenie albo samozatrudnienie (tzw. B2B) na etat, czyli uznać, że zleceniobiorca/przedsiębiorca jest pracownikiem. Czy w razie takiego przekształcenia skarbówka może nałożyć sankcje wprowadzone kilka lat temu przez Polski Ład? – pytają czytelnicy.

- Nie powinna, bo zostały one skrojone pod zupełnie inną sytuację, czyli pracę na czarno, a nie pracę wykonywaną na podstawie umowy cywilnoprawnej. Ale nie można wykluczyć takiego ryzyka - mówi dr Jacek Drosik, adwokat i doradca podatkowy w bgh_Barański Giermak Hałuszczak Kancelarie Radców Prawnych.

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