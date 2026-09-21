Urząd skarbowy aż dziewięć razy wydłużał termin zwrotu VAT śląskiej firmie MPL Trade. Zamiast ustawowych 60 dni firma czekała na to aż trzy i pół roku. Jednak jedno z tych dziewięciu postanowień było nieprawidłowo doręczone. Według wydanej w poniedziałek uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, w takiej sytuacji można zakwestionować ciąg wydanych postanowień przedłużających termin zwrotu, jeśli ujawniły się ich wady, mogące być podstawą do ich zaskarżenia.