Rzeczpospolita
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Uchwała NSA: wydłużanie zwrotu podatku można podważyć, gdy fiskus zrobi błąd

Jeśli fiskus wielokrotnie odkłada termin zwrotu VAT, a przy tym popełni błąd proceduralny, to podatnik może legalnie zahamować taką grę na czas.

Publikacja: 21.09.2026 17:30

Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Foto: PAP/Tytus Żmijewski

Paweł Rochowicz

Urząd skarbowy aż dziewięć razy wydłużał termin zwrotu VAT śląskiej firmie MPL Trade. Zamiast ustawowych 60 dni firma czekała na to aż trzy i pół roku. Jednak jedno z tych dziewięciu postanowień było nieprawidłowo doręczone. Według wydanej w poniedziałek uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, w takiej sytuacji można zakwestionować ciąg wydanych postanowień przedłużających termin zwrotu, jeśli ujawniły się ich wady, mogące być podstawą do ich zaskarżenia.

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