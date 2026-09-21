Urząd
skarbowy aż dziewięć razy wydłużał termin zwrotu VAT śląskiej
firmie MPL Trade. Zamiast ustawowych 60 dni firma czekała na to aż
trzy i pół roku. Jednak jedno z tych dziewięciu postanowień było
nieprawidłowo doręczone. Według wydanej w poniedziałek uchwały
siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, w takiej
sytuacji można zakwestionować ciąg wydanych postanowień
przedłużających termin zwrotu, jeśli ujawniły się ich wady,
mogące być podstawą do ich zaskarżenia.
Pozostało jeszcze 89% artykułu
Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!
Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.
Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.