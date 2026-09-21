Rzeczpospolita
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Sprawozdanie o podatku dochodowym - gdy public CbCR nie spełnia krajowych wymogów

Polskie spółki z międzynarodowych grup kapitałowych nie powinny zakładać, że sam fakt publikacji sprawozdania przez inną spółkę z grupy zwalnia je z obowiązku raportowania i że obowiązek ten został w pełni „załatwiony na poziomie centrali”.

Publikacja: 21.09.2026 05:20

Sprawozdanie o podatku dochodowym - gdy public CbCR nie spełnia krajowych wymogów

Sprawozdanie o podatku dochodowym - gdy public CbCR nie spełnia krajowych wymogów

Foto: Adobe Stock

Łukasz Kempa

Przy zakupach nieruchomości komercyjnych podatnicy często „domyślnie” kapitalizują wszystkie koszty poniesione w związku z transakcją do wartości początkowej środków trwałych ustalonej dla celów amortyzacji w CIT. Takie podejście nie zawsze jest jednak prawidłowe. Obecna praktyka interpretacyjna pokazuje, że część wydatków – zwłaszcza na doradztwo prawne, podatkowe, finansowe czy due diligence – powinna być rozpoznawana bezpośrednio w kosztach podatkowych. Spór sprowadza się do odpowiedzi na jedno pytanie: które wydatki są rzeczywiście niezbędne do nabycia środka trwałego inwestycyjny?

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