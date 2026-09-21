Szkolenie lotnicze może być kosztem w firmie informatycznej

Świadczenie usług lotniczych ma wykreować nowe źródło przychodów w firmie. Tak uzasadniał informatyk szykujący się do zdobycia licencji pilota. Skarbówkę to przekonało i zgodziła się na rozliczenie wydatków na szkolenie w podatkowych kosztach.

O interpretację wystąpił przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmuje się programowaniem i analizą danych. Chce rozszerzyć profil działalności o świadczenie profesjonalnych usług lotniczych (transport pasażerski, towarowy, loty widokowe, usługi pilotażu). Aby je wykonywać musi mieć licencję pilota zawodowego oraz odpowiednie uprawnienia. Całe szkolenie jest podzielone na etapy, trzeba też wylatać odpowiednią liczbę godzin (tzw. budowa nalotu).