Rzeczpospolita
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Szkolenie lotnicze może być kosztem w firmie informatycznej

Przedsiębiorca, który chce poszerzyć zakres działalności gospodarczej, ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zdobycie niezbędnych uprawnień. Skarbówka się zgada.

Publikacja: 21.09.2026 05:10

Szkolenie lotnicze może być kosztem w firmie informatycznej

Szkolenie lotnicze może być kosztem w firmie informatycznej

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Świadczenie usług lotniczych ma wykreować nowe źródło przychodów w firmie. Tak uzasadniał informatyk szykujący się do zdobycia licencji pilota. Skarbówkę to przekonało i zgodziła się na rozliczenie wydatków na szkolenie w podatkowych kosztach.

O interpretację wystąpił przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmuje się programowaniem i analizą danych. Chce rozszerzyć profil działalności o świadczenie profesjonalnych usług lotniczych (transport pasażerski, towarowy, loty widokowe, usługi pilotażu). Aby je wykonywać musi mieć licencję pilota zawodowego oraz odpowiednie uprawnienia. Całe szkolenie jest podzielone na etapy, trzeba też wylatać odpowiednią liczbę godzin (tzw. budowa nalotu).

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