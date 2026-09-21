Przez lata przygotowanie dokumentacji cen transferowych było dla wielu przedsiębiorców najważniejszym elementem zarządzania ryzykiem cen transferowych. Jeżeli lokalna dokumentacja cen transferowych (local file) została sporządzona, analiza porównawcza wykonana, a obowiązki raportowe zrealizowane, to temat uznawano za zamknięty.

Dziś takie podejście może prowadzić do błędnego poczucia bezpieczeństwa. Największe ryzyko w cenach transferowych coraz rzadziej wynika bowiem z braku dokumentacji. Pojawia się wtedy, gdy dokumentacja nie odpowiada rzeczywistemu sposobowi działania przedsiębiorstwa.