Rzeczpospolita
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Największe ryzyko w cenach transferowych nie wynika już z błędnej dokumentacji

Posiadanie przez podatnika local file coraz rzadziej oznacza pełne bezpieczeństwo. Największe wyzwania pojawiają się tam, gdzie zmienia się biznes, a nie przepisy.

Publikacja: 21.09.2026 04:55

Największe ryzyko w cenach transferowych nie wynika już z błędnej dokumentacji

Największe ryzyko w cenach transferowych nie wynika już z błędnej dokumentacji

Foto: Adobe Stock

Natalia Kaczorowska

SPIS TREŚCI

  1. Mit bezpieczeństwa dokumentacji cen transferowych 
  2. Gdzie najczęściej powstaje ryzyko w cenach transferowych 
  3. Reorganizacje – największe ryzyko pojawia się po zmianie modelu biznesowego
  4. Zmiana funkcji – czy spółka nadal jest „rutynowa”
  5. Wartości niematerialne – tam, gdzie powstaje wartość, pojawia się ryzyko
  6. Finansowanie wewnątrzgrupowe – oprocentowanie to dopiero początek analizy
  7. Modele dystrybucyjne – lokalny rynek może tworzyć większą wartość niż zakładano
  8. Ceny transferowe. Sam benchmark nie zapewni bezpieczeństwa
  9. Kiedy zaczyna się kontrola cen transferowych 
  10. Ceny transferowe. Czas zmienić sposób myślenia o ryzyku

Przez lata przygotowanie dokumentacji cen transferowych było dla wielu przedsiębiorców najważniejszym elementem zarządzania ryzykiem cen transferowych. Jeżeli lokalna dokumentacja cen transferowych (local file) została sporządzona, analiza porównawcza wykonana, a obowiązki raportowe zrealizowane, to temat uznawano za zamknięty.

Dziś takie podejście może prowadzić do błędnego poczucia bezpieczeństwa. Największe ryzyko w cenach transferowych coraz rzadziej wynika bowiem z braku dokumentacji. Pojawia się wtedy, gdy dokumentacja nie odpowiada rzeczywistemu sposobowi działania przedsiębiorstwa.

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