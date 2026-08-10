Cesja wierzytelności z polisy nie generuje przychodu ubezpieczonego

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18 czerwca 2026 r. (III SA/Wa 236/26).

Spółka mająca flotę samochodów osobowych – stanowiących jej własność lub użytkowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego – zamierzała zawrzeć z kontrahentem umowę ramową o współpracy w zakresie kompleksowej likwidacji częściowych szkód komunikacyjnych. Pojazdy były objęte pełnym ubezpieczeniem komunikacyjnym (OC, AC, NNW oraz assistance), a koszty składek ponosiła spółka. W ramach umowy spółka miała zrobić cesję swoich roszczeń o otrzymanie odszkodowania na rzecz kontrahenta, który zarządzałby procesem likwidacji szkody, w tym zlecaniem napraw serwisem naprawczym. Zgodnie z przyjętym wariantem współpracy spółka nie była zobowiązana do zapłaty bezpośredniego wynagrodzenia pieniężnego na rzecz kontrahenta – kontrahent pobierał wynagrodzenie prowizyjne od serwisów naprawczych, którym zlecał czynności naprawcze. Wszelkie naprawy finansowane z polis AC miały być realizowane w systemie bezgotówkowym, a kwota odszkodowania przeznaczana na czynności naprawcze wypłacana kontrahentowi bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń.