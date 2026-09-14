Coraz popularniejsze jest kupowanie nieruchomości położonych za granicą. Polacy chętnie inwestują w zagraniczne domy, mieszkania oraz apartamenty. I dotyczy to nie tylko osób najzamożniejszych. W ostatnich latach zjawisko to wyraźnie przybrało na sile, stając się sposobem na lokowanie kapitału, na realizację marzeń o własnym „drugim domu” w ciepłym klimacie, ale także na kupienie sobie poczucia bezpieczeństwa (w razie wojny będę mieć dokąd wyjechać). W niektórych częściach Europy Polacy są jedną z najliczniejszych grupą cudzoziemców kupujących nieruchomości. Nic dziwnego. Ceny mieszkań w największych polskich miastach są często wyższe niż ceny apartamentu na hiszpańskim wybrzeżu czy we Włoszech lub w Bułgarii.

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W zakupionym domu można mieszkać, ale można go też wynająć, szczególnie gdy jest on położony w rejonie atrakcyjnym turystycznie. Można też łączyć przyjemne z pożytecznym i wynajmować obiekt w tych okresach, gdy się z niego nie korzysta. Uzyskiwanie przychodów z najmu rodzi jednak określone obowiązki podatkowe – zarówno w kraju położenia nieruchomości, jak i w Polsce.

W dzisiejszym dodatku piszemy o tym, że sposób opodatkowania zależy przede wszystkim od rezydencji podatkowej właściciela, postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a danym państwem oraz od tego, czy nieruchomości są wynajmowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy w ramach najmu prywatnego. Szczegółowo na temat opodatkowania zagranicznego najmu piszemy w artykule pt. „Jak rozliczać zagraniczny najem”.

Czytaj więcej: PIT Jak rozliczać zagraniczny najem Inwestowanie w nieruchomości położone za granicą jest coraz popularniejsze. Zakup apartamentu na Węgrzech, w Hiszpanii czy Kolumbii może jednak ozn... Pro

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