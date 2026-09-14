Faktury dla klientów indywidualnych z odrębną serią numeryczną

Sprzedaż na rzecz podatników VAT oraz osób prawnych niebędących podatnikami powinna być co do zasady udokumentowana fakturą. Natomiast sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie podlega „samoistnemu” obowiązkowi dokumentowania fakturą. Organy podatkowe dopuszczają możliwość wystawienia „samoistnie” faktury dla nabywcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Poza tym na żądanie takiego nabywcy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę, w tym fakturę zaliczkową. Żądanie jej wystawienia musi jednak zostać zgłoszone w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Jeżeli nabywca (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) zażąda wystawienia faktury, to po stronie podatnika powstaje obowiązek jej wystawienia.