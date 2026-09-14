Julita Karaś-Gasparska: Zagraniczny apartament zamiast Warszawy

Coraz popularniejsze jest kupowanie nieruchomości położonych za granicą. Polacy chętnie inwestują w zagraniczne domy, mieszkania oraz apartamenty. I dotyczy to nie tylko osób najzamożniejszych. W ostatnich latach zjawisko to wyraźnie przybrało na sile, stając się sposobem na lokowanie kapitału, na realizację marzeń o własnym „drugim domu” w ciepłym klimacie, ale także na kupienie sobie poczucia bezpieczeństwa (w razie wojny będę mieć dokąd wyjechać). W niektórych częściach Europy Polacy są jedną z najliczniejszych grupą cudzoziemców kupujących nieruchomości. Nic dziwnego. Ceny mieszkań w największych polskich miastach są często wyższe niż ceny apartamentu na hiszpańskim wybrzeżu czy we Włoszech lub w Bułgarii.