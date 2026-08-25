Rzeczpospolita
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NSA: Menedżer, którego usługi wykraczają poza doradztwo, nie skorzysta z ryczałtu

Przychody z umów B2B na usługi doradcze o charakterze kontraktu menedżerskiego, czyli związane nie tylko z doradztwem, ale z reprezentowaniem spółek, zawieraniem w ich imieniu umów należą do działalności wykonywanej osobiście. To wyklucza zaś ryczałt.

Publikacja: 25.08.2026 10:49

NSA: Menedżer, którego usługi wykraczają poza doradztwo, nie skorzysta z ryczałtu

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Tarka

Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w kolejnym sporze o opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – tzw. ryczałtem. Sprawa zaczęła się od wniosku o interpretację podatkową. Podatnik wyjaśnił, że planuje zarejestrować działalność gospodarczą nastawioną na "Usługi doradztwa związane z zarządzaniem" – 70.22.1. Działalność zamierza wykonywać jednoosobowo na rzecz jednej lub kilku spółek celowych funkcjonujących w ramach tej samej grupy kapitałowej. Z wniosku wynikało, że usługi będą wykonywane za wynagrodzeniem, na podstawie umowy o świadczenie usług – B2B. Mężczyzna szczegółowo opisał, co będzie robił na rzecz kontrahentów. I tak usługi te miały obejmować m.in. reprezentowanie, podpisywanie i zawieranie umów czy transakcji, powoływanie prokurentów oraz powoływanie i odwoływanie pełnomocników, a także zatrudnianie i zwalnianie pracowników czy doradzanie. Zaznaczył ponadto, że swoje usługi będzie świadczył w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu spółek. Uzyskał też opinię klasyfikacyjną potwierdzającą, że to, co planuje mieści się w grupowaniu: 70.22.1 "Usługi doradztwa związane z zarządzaniem". Podatnik tłumaczył, że przychody z umów B2B chce opodatkować 15 proc. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m) ustawy. O potwierdzenie tego wystąpił do fiskusa.

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