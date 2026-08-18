Rzeczpospolita
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Kiedy ekwiwalenty dla strażaków OSP korzystają ze zwolnienia z PIT?

Gminy wypłacają strażakom ratownikom OSP ekwiwalenty pieniężne również za zadania takie, jak integracja społeczności lokalnej czy wspieranie gminy. Czy takie świadczenia podlegają opodatkowaniu PIT?

Publikacja: 18.08.2026 05:20

Kiedy ekwiwalenty dla strażaków OSP korzystają ze zwolnienia z PIT?

Kiedy ekwiwalenty dla strażaków OSP korzystają ze zwolnienia z PIT?

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Szczęsny

Urząd Miasta i Gminy wypłaca z własnych środków ekwiwalenty pieniężne strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Świadczenia te są przyznawane na podstawie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Oprócz ustawowych stawek za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach (wynikających z art. 15 tej ustawy), rada miejska, korzystając z delegacji ustawowej zawartej w art. 15a tej ustawy, podjęła uchwałę o przyznaniu ekwiwalentu za wykonywanie innych zadań. Do zadań tych zaliczono: udział w ochronie ludności, organizowanie przedsięwzięć krzewiących sport i kulturę fizyczną, wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej oraz integrowanie społeczności lokalnej. Kwota tego dodatkowego ekwiwalentu została ustalona na poziomie 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

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