Kiedy ekwiwalenty dla strażaków OSP korzystają ze zwolnienia z PIT?

Urząd Miasta i Gminy wypłaca z własnych środków ekwiwalenty pieniężne strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Świadczenia te są przyznawane na podstawie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Oprócz ustawowych stawek za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach (wynikających z art. 15 tej ustawy), rada miejska, korzystając z delegacji ustawowej zawartej w art. 15a tej ustawy, podjęła uchwałę o przyznaniu ekwiwalentu za wykonywanie innych zadań. Do zadań tych zaliczono: udział w ochronie ludności, organizowanie przedsięwzięć krzewiących sport i kulturę fizyczną, wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej oraz integrowanie społeczności lokalnej. Kwota tego dodatkowego ekwiwalentu została ustalona na poziomie 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę.