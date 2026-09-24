Pracodawcy będą mieli obowiązek systematycznie przeciwdziałać nie tylko mobbingowi i dyskryminacji w ścisłym znaczeniu, lecz także wszelkim przypadkom naruszenia zasady równego traktowania. Będą musieli stworzyć w tym celu model systematycznego przeciwdziałania mobbingowi, nierównemu traktowaniu, dyskryminacji oraz naruszaniu godności i innych dóbr osobistych pracownika. Nie wystarczy zatem samo reagowanie na zgłoszenia. Konieczne będzie również podejmowanie działań prewencyjnych, wykrywanie nieprawidłowości, odpowiednie reagowanie oraz podejmowanie działań naprawczych. Tak wynika z nowelizacji kodeksu pracy, która wejdzie w życie 5 listopada 2026 r. Zmiany mają jednak szerszy charakter.