Rzeczpospolita
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Pracodawcom trudniej będzie bronić się przed sądem pracy

Nowe przepisy antymobbingowe w połączeniu z regulacjami wdrażającymi dyrektywę dotyczącą przejrzystości wynagrodzeń sprawią, że dochodzenie roszczeń przez pracowników będzie skuteczniejsze. Skorzystają z odwróconego ciężaru dowodu, a kwota zadośćuczynienia będzie wyższa.

Publikacja: 24.09.2026 04:30

Pracodawcom trudniej będzie bronić się przed sądem pracy

Pracodawcom trudniej będzie bronić się przed sądem pracy

Foto: Adobe Stock

Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk

Pracodawcy będą mieli obowiązek systematycznie przeciwdziałać nie tylko mobbingowi i dyskryminacji w ścisłym znaczeniu, lecz także wszelkim przypadkom naruszenia zasady równego traktowania. Będą musieli stworzyć w tym celu model systematycznego przeciwdziałania mobbingowi, nierównemu traktowaniu, dyskryminacji oraz naruszaniu godności i innych dóbr osobistych pracownika. Nie wystarczy zatem samo reagowanie na zgłoszenia. Konieczne będzie również podejmowanie działań prewencyjnych, wykrywanie nieprawidłowości, odpowiednie reagowanie oraz podejmowanie działań naprawczych. Tak wynika z nowelizacji kodeksu pracy, która wejdzie w życie 5 listopada 2026 r. Zmiany mają jednak szerszy charakter.

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