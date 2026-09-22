Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje instrumentami wsparcia przedsiębiorców, którzy mają problemy z opłacaniem składek. Jednym z nich jest umorzenie należności, z którego mogą skorzystać dłużnicy w skrajnie trudnym położeniu. Następuje to na wniosek zainteresowanego, gdy udowodni on całkowitą nieściągalność należności lub bardzo trudną sytuację finansową i rodzinną.

ZUS może też zaproponować odroczenie terminu płatności składek i układy ratalne. Dotyczy to przypadków, w których termin ten jeszcze nie upłynął, ale istnieje prawdopodobieństwo, że nie zostanie dochowany. Można zabiegać o nie na kilka miesięcy wprzód. Argumentem przemawiającym za przyznaniem ulgi są m.in. zatory płatnicze, sytuacja osobista (np. choroba w rodzinie), zdarzenia losowe.