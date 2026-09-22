Rzeczpospolita
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Brak zgody ZUS na rozłożenie składek na raty? Będzie można się odwołać

Organ rentowy ma wydawać decyzje w sprawach odmowy odroczenia terminu płatności lub rozłożenia należności z tytułu składek na raty. Co więcej, będzie można je zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Publikacja: 22.09.2026 16:10

Brak zgody ZUS na rozłożenie składek na raty? Będzie można się odwołać

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego dotychczasowa odmowa ZUS w sprawie rat budziła wątpliwości i ograniczała prawa płatników.
  • Na czym będzie polegać nowa, ustawowa ścieżka odwołania się od decyzji organu rentowego.
  • Jaka uchwała Sądu Najwyższego wpłynęła na kierunek projektowanych zmian w prawie.
  • Z jakiego powodu niektórzy eksperci kwestionują skuteczność planowanej kontroli sądowej nad decyzjami ZUS.
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje instrumentami wsparcia przedsiębiorców, którzy mają problemy z opłacaniem składek. Jednym z nich jest umorzenie należności, z którego mogą skorzystać dłużnicy w skrajnie trudnym położeniu. Następuje to na wniosek zainteresowanego, gdy udowodni on całkowitą nieściągalność należności lub bardzo trudną sytuację finansową i rodzinną.

ZUS może też zaproponować odroczenie terminu płatności składek i układy ratalne. Dotyczy to przypadków, w których termin ten jeszcze nie upłynął, ale istnieje prawdopodobieństwo, że nie zostanie dochowany. Można zabiegać o nie na kilka miesięcy wprzód. Argumentem przemawiającym za przyznaniem ulgi są m.in. zatory płatnicze, sytuacja osobista (np. choroba w rodzinie), zdarzenia losowe.

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