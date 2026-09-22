Rzeczpospolita
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Zmiany w podatkach: ryczałt, ulga IP Box, estoński CIT. Rząd przyjął projekt

Wzrosną stawki ryczałtowego podatku dla wspólników wynajmujących majątek spółce, bogaci informatycy zapłacą daninę solidarnościową, będzie abolicja dla spółek, które wypadły z korzystnego systemu rozliczenia – to efekt rocznych prac Ministerstwa Finansów.

Publikacja: 22.09.2026 17:46

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

Przemysław Wojtasik

Ogranicza wątpliwości interpretacyjne i ułatwia podatkowe rozliczenia – tak rząd zachwala projekt przyjęty na wtorkowym (22 września) posiedzeniu. Nie wszyscy się jednak z niego ucieszą, w nowelizacji jest bowiem szereg zmian uszczelniających system (czytaj: niekorzystnych dla podatników).

Chodzi o zmiany w ustawach o PIT, CIT oraz ryczałcie. Ministerstwo Finansów pracowało nad nimi przez rok. I wiele razy zmieniało koncepcję. Pierwsze wersje projektu były naszpikowane negatywnymi dla podatników rozwiązaniami. W lipcu resort finansów z większości z nich zrezygnował, potem sukcesywnie je przywracał. W projekcie, który trafił na posiedzenie rządu, nie ma najbardziej kontrowersyjnych propozycji (np. zaostrzenia przepisów o firmowych samochodach czy ograniczenia ulgi mieszkaniowej w PIT). Ale sporo pomysłów skarbówki nie spodoba się podatnikom.

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