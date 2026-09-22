Rzeczpospolita
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Magazyn w Polsce może stać się zakładem podatkowym zagranicznej spółki

Powstanie zakładu oznacza konieczność opodatkowania w naszym kraju zysków przypisanych do polskiego magazynu oraz obowiązki wynikające z przepisów o cenach transferowych i sprawozdawczości finansowej.

Publikacja: 22.09.2026 04:40

Magazyn w Polsce może stać się zakładem podatkowym zagranicznej spółki

Magazyn w Polsce może stać się zakładem podatkowym zagranicznej spółki

Foto: Adobe Stock

Bartosz Kajdan

Dynamiczny rozwój e-commerce, poszukiwanie oszczędności oraz optymalizacja łańcuchów dostaw sprawiają, że zagraniczne przedsiębiorstwa coraz chętniej lokują swoje towary w polskich magazynach. Z biznesowego punktu widzenia to często prosta usługa logistyczna, jednak z perspektywy CIT nawet składowanie towarów u zewnętrznego operatora może przynieść nieoczekiwane ryzyko – powstanie zagranicznego zakładu. Pojawia się zatem pytanie, kiedy korzystanie z polskiej infrastruktury logistycznej będzie u zagranicznych podmiotów powodować obowiązek płacenia w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych.

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