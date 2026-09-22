Magazyn w Polsce może stać się zakładem podatkowym zagranicznej spółki

Dynamiczny rozwój e-commerce, poszukiwanie oszczędności oraz optymalizacja łańcuchów dostaw sprawiają, że zagraniczne przedsiębiorstwa coraz chętniej lokują swoje towary w polskich magazynach. Z biznesowego punktu widzenia to często prosta usługa logistyczna, jednak z perspektywy CIT nawet składowanie towarów u zewnętrznego operatora może przynieść nieoczekiwane ryzyko – powstanie zagranicznego zakładu. Pojawia się zatem pytanie, kiedy korzystanie z polskiej infrastruktury logistycznej będzie u zagranicznych podmiotów powodować obowiązek płacenia w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych.