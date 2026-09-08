28 sierpnia 2026 r. opublikowano projekt ustawy realizujący założenia projektu UD461. To istotna zmiana, biorąc pod uwagę wcześniejsze zapowiedzi, zgodnie z którymi preferencja miała obowiązywać jedynie do końca 2026 r. Zgodnie z projektem ulga na robotyzację ma zostać przedłużona o 10 lat – do końca roku podatkowego rozpoczętego w 2036 r. Dla firm produkcyjnych oznaczałoby to przede wszystkim większą przewidywalność przy planowaniu wieloletnich inwestycji w automatyzację, linie produkcyjne i parki maszynowe. Na obecnym etapie są to jednak rozwiązania projektowane, które mogą ulec zmianie w toku dalszych prac legislacyjnych.