Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Ulga na robotyzację na kolejną dekadę. Czy warto przyspieszyć inwestycje?

Przedłużenie ulgi na robotyzację należy ocenić pozytywnie, nie oznacza ono jednak, że przedsiębiorcy mogą odłożyć analizę swoich inwestycji na później – piszą dr Filip Majdowski i Aleksandra Gajos, EY Polska.

Publikacja: 08.09.2026 17:35

Ulga na robotyzację na kolejną dekadę. Czy warto przyspieszyć inwestycje?

Foto: Adobe stock

Filip Majdowski

28 sierpnia 2026 r. opublikowano projekt ustawy realizujący założenia projektu UD461. To istotna zmiana, biorąc pod uwagę wcześniejsze zapowiedzi, zgodnie z którymi preferencja miała obowiązywać jedynie do końca 2026 r. Zgodnie z projektem ulga na robotyzację ma zostać przedłużona o 10 lat – do końca roku podatkowego rozpoczętego w 2036 r. Dla firm produkcyjnych oznaczałoby to przede wszystkim większą przewidywalność przy planowaniu wieloletnich inwestycji w automatyzację, linie produkcyjne i parki maszynowe. Na obecnym etapie są to jednak rozwiązania projektowane, które mogą ulec zmianie w toku dalszych prac legislacyjnych.

Pozostało jeszcze 88% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama