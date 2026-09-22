Fiskus kwestionuje koszty, gdy podatnik zrezygnował z procesu

Firma musi wykazać, że wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów. Ten warunek nie jest spełniony, jeśli zrezygnowała z procesu z kontrahentem o wysokość wynagrodzenia. Opłata sądowa nie jest więc kosztem uzyskania przychodów – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 7 września 2026 r. (0111-KDIB1-2.4010.356.2026.1.EKB).

Przyjrzyjmy się bliżej tej sprawie. Spółka świadczy usługi na rzecz kontrahenta. Uzgodniła z nim, że jej obowiązki zostaną zmniejszone, i zgodziła się na obniżkę wynagrodzenia. Te ustalenia nie weszły jednak w życie. Spółka domagała się więc od kontrahenta normalnej zapłaty. Ponieważ jej nie dostała, a próby polubownego rozwiązania sporu nic nie dały, złożyła pozew sądowy. Uiściła też opłatę sądową.