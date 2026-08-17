Nie każda kara umowna jest kosztem podatkowym

Wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli pozostaje w związku z działalnością gospodarczą podatnika oraz służy osiągnięciu przychodów albo zachowaniu bądź zabezpieczeniu ich źródła (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT). Jednocześnie wydatek ten nie może być objęty ustawowym wyłączeniem zawartym w art. 16 ust. 1 tej ustawy. W katalogu tym, w pkt 22 z kosztów wyłączone zostały określone kary umowne i odszkodowania związane z wadami towarów, robót i usług oraz zwłoką w usuwaniu wad. Takie samo brzmienie ma art. 22 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powołane przepisy wyłączają z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót lub usług oraz zwłoki w dostarczeniu towarów wolnych od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Nie odnoszą się natomiast do kar za nieterminowe wykonanie usług wolnych od wad.