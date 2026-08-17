Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Nie każda kara umowna jest kosztem podatkowym

Kara za nieterminowe wykonanie usługi nie jest karą za jej wadliwe wykonanie. Może więc stanowić koszt uzyskania przychodów. Podatnik musi jednak być w stanie wykazać swoją należytą staranność i związek wydatku z przychodem.

Publikacja: 17.08.2026 05:10

Nie każda kara umowna jest kosztem podatkowym

Nie każda kara umowna jest kosztem podatkowym

Foto: Adobe Stock

Lidia Rubińska

Wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli pozostaje w związku z działalnością gospodarczą podatnika oraz służy osiągnięciu przychodów albo zachowaniu bądź zabezpieczeniu ich źródła (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT). Jednocześnie wydatek ten nie może być objęty ustawowym wyłączeniem zawartym w art. 16 ust. 1 tej ustawy. W katalogu tym, w pkt 22 z kosztów wyłączone zostały określone kary umowne i odszkodowania związane z wadami towarów, robót i usług oraz zwłoką w usuwaniu wad. Takie samo brzmienie ma art.  22 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powołane przepisy wyłączają z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót lub usług oraz zwłoki w dostarczeniu towarów wolnych od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Nie odnoszą się natomiast do kar za nieterminowe wykonanie usług wolnych od wad.

Pozostało jeszcze 87% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama