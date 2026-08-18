Trzeba ukrócić podatkowe optymalizacje z wykorzystaniem fundacji
rodzinnych – tak można streścić główne zamiary autorów
projektu zmian w ustawach o PIT i CIT, związanych z działalnością
fundacji rodzinnych (o przygotowanych w Ministerstwie Finansów rozwiązaniach pisaliśmy już w „Rzeczpospolitej” z 17 sierpnia). W uzasadnieniu projektu czytamy, że „część
praktyk związanych z wykorzystaniem fundacji rodzinnej prowadzi do
ograniczenia poziomu opodatkowania lub nieograniczonego przesunięcia
obowiązku podatkowego w czasie, co skutkuje rozszczelnieniem systemu
podatkowego oraz podważeniem założeń konstrukcyjnych tej
instytucji”. Nowe regulacje mają obowiązywać już od początku 2027 r.