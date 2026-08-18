Rzeczpospolita
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Nowe bariery przeciw nadużyciom w fundacjach rodzinnych

Czy nowe przepisy podatkowe o fundacjach rodzinnych zapobiegną nadużywaniu tej instytucji do korzyści inwestycyjnych? Eksperci sugerują, że niektóre propozycje warto doprecyzować.

Publikacja: 18.08.2026 14:34

Nowe bariery przeciw nadużyciom w fundacjach rodzinnych

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Trzeba ukrócić podatkowe optymalizacje z wykorzystaniem fundacji rodzinnych – tak można streścić główne zamiary autorów projektu zmian w ustawach o PIT i CIT, związanych z działalnością fundacji rodzinnych (o przygotowanych w Ministerstwie Finansów rozwiązaniach pisaliśmy już w „Rzeczpospolitej” z 17 sierpnia). W uzasadnieniu projektu czytamy, że „część praktyk związanych z wykorzystaniem fundacji rodzinnej prowadzi do ograniczenia poziomu opodatkowania lub nieograniczonego przesunięcia obowiązku podatkowego w czasie, co skutkuje rozszczelnieniem systemu podatkowego oraz podważeniem założeń konstrukcyjnych tej instytucji”. Nowe regulacje mają obowiązywać już od początku 2027 r.

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