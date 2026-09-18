Za uchwaleniem ustawy głosowało 296 posłów, 141 było przeciw, a 1 poseł wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.
Chodzi o rządową nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Według resortu finansów, który przygotował nowe przepisy, mają one ograniczyć obowiązki administracyjne, zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej i ułatwić wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych.
W ustawie zaproponowano wykreślenie dodatkowych sankcji w podatkach dochodowych, nakładanych w sytuacji, gdy przedsiębiorca za transakcję (powyżej 15 tys. zł) przeprowadzoną z podatnikiem VAT czynnym zapłaci na inny rachunek niż zamieszczony w odpowiednim wykazie podmiotów (tzw. białej liście) lub dokona płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (MPP).
Zgodnie z ustawą w przypadku płatności na rachunek spoza wykazu nabywca nadal będzie ponosił odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe dostawcy w VAT na podstawie ustawy, tak samo, jak przy ominięciu MPP jedyną sankcją pozostanie ta wynikająca z ustawy. Dodatkowa kara, czyli brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, nie będzie nakładana. Jako powód rezygnacji z sankcji w PIT i CIT resort finansów wskazał uruchomienie KSeF.
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Kolejna zmiana dotyczy przepisów wskazujących, kto może podpisać Informację TPR (informację o cenach transferowych). Obecnie może to zrobić m.in. kierownik jednostki lub pełnomocnik, o ile jest on profesjonalnym pełnomocnikiem (np. doradcą podatkowym czy adwokatem).
Po zmianach Informacja TPR będzie podpisywana na zasadach ogólnych; prawo jej podpisania zyska każdy pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji drogą elektroniczną. Ustawa zakłada również całkowitą likwidację obowiązku składania oświadczenia o rynkowości cen i sporządzeniu dokumentacji zgodnie ze stanem rzeczywistym, które dotychczas było elementem Informacji TPR.
Innym rozwiązaniem zawartym w noweli jest zwolnienie mikro oraz małego przedsiębiorcy z obowiązku wskazywania w Informacji TPR wartości wskaźników ogólnych mierzących sytuację finansową tych podmiotów.
Kolejna zmiana dotyczy usunięcia wątpliwości związanych z dokonywaniem korekt cen transferowych (tzw. korekt kompensacyjnych) pomiędzy podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Obecne brzmienie przepisów sugeruje, że taka korekta jest niedopuszczalna w przypadku podmiotów krajowych. Wprowadzana zmiana doprecyzowuje, że wymóg posiadania podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy powiązany kontrahent nie ma siedziby, zarządu ani miejsca zamieszkania w Polsce.
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