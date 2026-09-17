Czy spłaszczenie wynagrodzeń zwiększa ryzyko roszczeń pracowników?

Wieloletni pracownik zna organizację pracy, wdraża nowych członków zespołu, często zastępuje przełożonego i uczestniczy w najtrudniejszych projektach. Firma zatrudnia nową osobę na podobnym stanowisku. Aby przekonać ją do przyjęcia oferty, proponuje wynagrodzenie tylko nieznacznie niższe od płacy wieloletniego pracownika. W innych naborach nowo zatrudniani pracownicy otrzymują korzystniejsze warunki niż osoby, które od kilku lat wykonują tę samą pracę. Dla pracodawców jest to skutek zmiany stawek rynkowych. Dla dotychczasowego pracownika – często sygnał, że doświadczenie i lojalność przestały mieć wartość. W ten sposób dochodzi do kompresji, czyli spłaszczenia wynagrodzeń. W takich przypadkach można się zastanawiać, czy jest to wyłącznie problem motywacyjny, czy zjawisko, które może prowadzić do roszczeń pracowników, a tym samym – do ponoszenia wymiernych kosztów przez pracodawcę. Zjawisko to nie jest samo w sobie naruszeniem prawa. Kodeks pracy nie gwarantuje automatycznej podwyżki wraz z każdym rokiem zatrudnienia ani nie zakazuje zaoferowania kandydatowi stawki potrzebnej do jego pozyskania.