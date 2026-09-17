Rzeczpospolita
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Kącik czytelniczy nie legalizuje handlu w niedzielę

Nie wystarczy dodanie w sklepie czy zakładzie kolejnej usługi, aby skorzystać z ograniczenia zakazu handlu.

Publikacja: 17.09.2026 05:40

Kącik czytelniczy nie legalizuje handlu w niedzielę

Kącik czytelniczy nie legalizuje handlu w niedzielę

Foto: Adobe Stock

Karolina Szeszko

Zamknięcie sklepów w niedziele do dzisiaj budzi kontrowersje, nie tylko wśród przedsiębiorców czy osób zatrudnionych w handlu, ale także wśród samych konsumentów. Zmiany, które dotykają ogółu społeczeństwa, wprowadziła 1 marca 2018 r. ustawa z 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2025 r. poz. 301) – dalej: u.o.h.n.ś.

Zauważalny odsetek pism kierowanych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu stanowią te dotyczące naruszeń wymienionej ustawy. Ich autorami są równie często osoby zatrudnione (pracownicy, zleceniobiorcy), jak i osoby niezwiązane bezpośrednio z zaskarżanym podmiotem. Często są to zgłoszenia anonimowe. Ponadto, inspektorzy pracy prowadzą rutynowe kontrole placówek wielkopowierzchniowych i małych, badając również respektowanie przepisów dotyczących zakazu handlu. W efekcie w 2025 r. przeprowadzono łącznie 133 kontrole na terenie województwa opolskiego, a naruszenia stwierdzono podczas 26 z nich.

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