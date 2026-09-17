Rzeczpospolita
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Czy magazynier może być zleceniobiorcą?

Główny inspektor pracy zakwestionował model współpracy, w którym proste i powtarzalne prace magazynowe miały być wykonywane na podstawie umowy zlecenia.

Publikacja: 17.09.2026 05:50

Czy magazynier może być zleceniobiorcą?

Czy magazynier może być zleceniobiorcą?

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Wójcik

Główny inspektor pracy wydał i opublikował pierwsze interpretacje dotyczące ustalenia, czy stosunek prawny stanowi stosunek pracy. Interpretacje indywidualne to efekt zmian w prawie, które przyznały inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienia do przekwalifikowania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Firmy mogą występować z wnioskiem o ocenę, czy podpisywane przez nie kontrakty nie spełniają kryteriów umów o pracę.

W decyzji z 27 sierpnia 2026 r. główny inspektor pracy uznał za nieprawidłowe stanowisko przedsiębiorcy, który chciał organizować pracę magazynową na podstawie umów zlecenia. Chodziło m.in. o kompletowanie zamówień, przyjmowanie dostaw, etykietowanie, pakowanie i utrzymanie porządku. Firma argumentowała, że zleceniobiorcy będą mogli samodzielnie decydować, czy przyjmują konkretne zlecenia. Nie zostaną też objęci grafikiem ani obowiązkiem stałej gotowości i będą mogli świadczyć usługi dla innych podmiotów. To jednak, zdaniem inspekcji, nie wystarczy, by uznać umowę za zlecenie.

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