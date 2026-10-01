Jeżeli uczestnik Pracowniczego Planu Kapitałowego chce, aby podmiot, który „zapisał” go do tego programu, złożył w jego imieniu wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na dotychczasowych rachunkach PPK na rachunek utworzony w związku z zatrudnieniem w tym podmiocie, musi złożyć mu oświadczenie o swoich rachunkach. Ma na to siedem dni od „zapisania” go do PPK przez nowy podmiot. Z transferu środków za pośrednictwem pracodawcy można skorzystać także w razie zmiany przez pracodawcę instytucji finansowej. W takim przypadku wypłata transferowa będzie polegać tylko na przeniesieniu środków z rachunku PPK uczestnika w dotychczasowej instytucji finansowej na rachunek PPK w nowej instytucji. Poniżej odpowiadamy na pytania pracodawców dotyczące tych zagadnień.