Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Pracodawca tylko wyjątkowo pośredniczy w transferze środków

Wypłata transferowa pomiędzy rachunkami PPK za pośrednictwem pracodawcy może nastąpić po „zapisaniu” nowego pracownika do PPK lub w razie zmiany przez pracodawcę instytucji finansowej, zarządzającej PPK. Uczestnik PPK może także sam, w każdym czasie, złożyć dyspozycję wypłaty transferowej.

Publikacja: 01.10.2026 05:30

Pracodawca tylko wyjątkowo pośredniczy w transferze środków

Pracodawca tylko wyjątkowo pośredniczy w transferze środków

Foto: Adobe Stock

Anna Puszkarska

Jeżeli uczestnik Pracowniczego Planu Kapitałowego chce, aby podmiot, który „zapisał” go do tego programu, złożył w jego imieniu wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na dotychczasowych rachunkach PPK na rachunek utworzony w związku z zatrudnieniem w tym podmiocie, musi złożyć mu oświadczenie o swoich rachunkach. Ma na to siedem dni od „zapisania” go do PPK przez nowy podmiot. Z transferu środków za pośrednictwem pracodawcy można skorzystać także w razie zmiany przez pracodawcę instytucji finansowej. W takim przypadku wypłata transferowa będzie polegać tylko na przeniesieniu środków z rachunku PPK uczestnika w dotychczasowej instytucji finansowej na rachunek PPK w nowej instytucji. Poniżej odpowiadamy na pytania pracodawców dotyczące tych zagadnień.

Pozostało jeszcze 87% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama