Czy emeryt może być dyrektorem szkoły? NSA przesądził sprawę

Nauczycielka wygrała konkurs na stanowisko dyrektora liceum i 30 czerwca 2021 r. zarząd powiatu uchwałą powierzył jej funkcję dyrektora na kolejną kadencję. Następnie, 27 sierpnia 2021 r., wystąpiła ona o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z dniem 31 sierpnia 2021 r. w związku z przejściem na emeryturę. Z kolei 30 sierpnia 2021 r. złożyła pismo, w którym zadeklarowała wolę dalszej pracy w szkole jako nauczyciel oraz objęcia stanowiska dyrektora. Mimo to tego samego dnia, 30 sierpnia 2021 r., zarząd powiatu uchylił uchwałę o powierzeniu jej stanowiska dyrektora.