Rzeczpospolita
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Czy emeryt może być dyrektorem szkoły? NSA przesądził sprawę

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie można odebrać stanowiska dyrektora szkoły wyłącznie dlatego, że nauczyciel przeszedł na emeryturę.

Publikacja: 29.09.2026 05:10

Emerytura nie przekreśla funkcji dyrektora szkoły.

Emerytura nie przekreśla funkcji dyrektora szkoły.

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Nauczycielka wygrała konkurs na stanowisko dyrektora liceum i 30 czerwca 2021 r. zarząd powiatu uchwałą powierzył jej funkcję dyrektora na kolejną kadencję. Następnie, 27 sierpnia 2021 r., wystąpiła ona o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z dniem 31 sierpnia 2021 r. w związku z przejściem na emeryturę. Z kolei 30 sierpnia 2021 r. złożyła pismo, w którym zadeklarowała wolę dalszej pracy w szkole jako nauczyciel oraz objęcia stanowiska dyrektora. Mimo to tego samego dnia, 30 sierpnia 2021 r., zarząd powiatu uchylił uchwałę o powierzeniu jej stanowiska dyrektora.

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