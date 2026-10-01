Rzeczpospolita
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Jak wyjaśniać zarzuty, nie ujawniając sygnalisty?

Potrzeba wyjaśnienia zgłoszenia nie uzasadnia udostępniania całej jego treści każdej osobie zaangażowanej w sprawę.

Publikacja: 01.10.2026 04:30

Jak wyjaśniać zarzuty, nie ujawniając sygnalisty?

Jak wyjaśniać zarzuty, nie ujawniając sygnalisty?

Foto: Adobe Stock

Natalia Ożóg, Maciej Cupryś

Na firmowy kanał zgłoszeń wpływa wiadomość bez podpisu. Jej autor twierdzi, że kierownik działu zakupów przekazuje wybranemu dostawcy informacje o ofertach konkurencji i przyjmuje od niego korzyści finansowe. Opisuje dwa postępowania zakupowe i załącza fragment korespondencji. Pracodawca oczekuje szybkiej reakcji, a dział kadr zaprasza kierownika na rozmowę. Słyszy, że pojawiły się „wiarygodne informacje o nadużyciach”. Nie są mu jednak przedstawiane materiały, które go obciążają. Firma powołuje się na ochronę sygnalisty. Kierownik zaprzecza zarzutom, ale nie wie, do czego właściwie powinien się odnieść.

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