Na firmowy kanał zgłoszeń wpływa wiadomość bez podpisu. Jej autor twierdzi, że kierownik działu zakupów przekazuje wybranemu dostawcy informacje o ofertach konkurencji i przyjmuje od niego korzyści finansowe. Opisuje dwa postępowania zakupowe i załącza fragment korespondencji. Pracodawca oczekuje szybkiej reakcji, a dział kadr zaprasza kierownika na rozmowę. Słyszy, że pojawiły się „wiarygodne informacje o nadużyciach”. Nie są mu jednak przedstawiane materiały, które go obciążają. Firma powołuje się na ochronę sygnalisty. Kierownik zaprzecza zarzutom, ale nie wie, do czego właściwie powinien się odnieść.