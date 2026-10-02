Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Technologie dual-use. Miliardy dla firm łączących innowacje z obronnością

Drony, sztuczna inteligencja i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa mogą dziś służyć zarówno biznesowi, jak i obronności. Dla firm oznacza to dostęp do nowych rynków oraz szerokiego wsparcia publicznego.

Publikacja: 02.10.2026 05:50

Technologie dual-use. Miliardy dla firm łączących innowacje z obronnością

Technologie dual-use. Miliardy dla firm łączących innowacje z obronnością

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Okularczyk-Okoń

SPIS TREŚCI

  1. Czym są technologie podwójnego zastosowania (dual-use)?
  2. Krajowe programy wsparcia: FENG, Kredyt BGK i Platforma STEP
  3. Dotacje regionalne i wsparcie dla Polski Wschodniej
  4. Preferencyjne pożyczki dla inwestycji strategicznych
  5. Finansowanie z Unii Europejskiej i NATO
  6. Jak zdobyć finansowanie i uniknąć błędów

Sektor obronny i przemysł cywilny jeszcze nigdy nie były ze sobą tak blisko. Ryzyka geopolityczne, dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji (AI), systemów cyberbezpieczeństwa oraz inżynierii materiałowej sprawiły, że technologie stworzone z myślą o codziennym rynku znajdują zastosowanie na polu walki – i odwrotnie. Dla polskich przedsiębiorców jest to jedna z największych szans rozwojowych tej dekady. Jeżeli dołożymy do tego miliony euro dotacji unijnych, które finansować mają prace badawczo-rozwojowe (B+R) oraz inwestycje w nowoczesne technologie podwójnego zastosowania, możliwości dla małych i dużych firm na intensywny rozwój jeszcze bardziej rosną.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama