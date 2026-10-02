Technologie dual-use. Miliardy dla firm łączących innowacje z obronnością

Sektor obronny i przemysł cywilny jeszcze nigdy nie były ze sobą tak blisko. Ryzyka geopolityczne, dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji (AI), systemów cyberbezpieczeństwa oraz inżynierii materiałowej sprawiły, że technologie stworzone z myślą o codziennym rynku znajdują zastosowanie na polu walki – i odwrotnie. Dla polskich przedsiębiorców jest to jedna z największych szans rozwojowych tej dekady. Jeżeli dołożymy do tego miliony euro dotacji unijnych, które finansować mają prace badawczo-rozwojowe (B+R) oraz inwestycje w nowoczesne technologie podwójnego zastosowania, możliwości dla małych i dużych firm na intensywny rozwój jeszcze bardziej rosną.