Niejasna zmiana procedury cywilnej w sprawach o równe wynagradzanie

Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń, choć od dłuższego czasu się nie zmieniał, jest niezmiennie przedmiotem gorącej dyskusji. Ze względu na szeroki zakres regulacji ta dyskusja nie dotyka wszystkich istotnych wątków. Warto się zatem przyjrzeć jednemu z tych pominiętych.

Chodzi tu mianowicie o planowany nowy przepis kodeksu postępowania cywilnego – art. 4776a. Przyznaje on sądowi dwa uprawnienia. Pierwsze to nakazanie firmie zaprzestania naruszeń równego traktowania w zakresie wynagrodzenia. Drugie to nakazanie podjęcia środków służących przestrzeganiu zasady równego traktowania.