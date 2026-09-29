W komunikacie Ministerstwa Rozwoju i Technologii podano, że obecnie występują czasowe utrudnienia w działaniu części usług portalu Biznes.gov.pl, w szczególności usług związanych z e-Doręczeniami i CEIDG. „W wyniku zwiększonego obciążenia niektóre funkcje mogą działać wolniej, kończyć się błędem lub być czasowo niedostępne” – przyznaje resort.

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Czasowe utrudnienia dotyczą m.in. zakładania i aktywacji adresu do e-Doręczeń, wybranych czynności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a także logowania oraz operacji wymagających kodu weryfikacyjnego.

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Co zrobić w razie wystąpienia błędu? MRiT wyjaśnia

Resort rozwoju zaleca użytkownikom, żeby w razie wystąpienia błędu podczas składania wniosku lub aktywacji nie ponawiali wielokrotnie tego samego działania. „Przed ponowną próbą warto sprawdzić, czy wcześniejszy wniosek został prawidłowo zarejestrowany lub czy proces nie został już rozpoczęty. Jeżeli nie dotarł e-mail z kodem weryfikacyjnym, należy sprawdzić również folder SPAM oraz pozostałe foldery poczty” – wyjaśniono w komunikacie.

Jednocześnie MRiT ostrzega, że wielokrotne ponawianie tej samej czynności w krótkich odstępach czasu może powodować kolejne błędy, wydłużać proces obsługi oraz utrudniać weryfikację statusu wcześniej złożonego wniosku.

W komunikacie resort zapewnił, że zespoły techniczne pracują nad przywróceniem pełnej stabilności i dostępności usług.

Przypomnijmy, iż od 1 października 2026 r. wszyscy przedsiębiorcy będą mieli obowiązek posiadania aktywnego adresu do e-Doręczeń. Przepisy nie przewidują jednak kary za brak założenia adresu w terminie.