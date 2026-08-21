Rzeczpospolita
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Fundacja rodzinna w organizacji – zobowiązania, majątek, reprezentacja

Wielomiesięczne oczekiwanie na wpis do rejestru nie wstrzymuje funkcjonowania fundacji rodzinnej. Działa ona jako fundacja w organizacji, z pełnią bieżących obowiązków, ale także z określonymi ryzykami prawnymi i podatkowymi.

Publikacja: 21.08.2026 05:00

Fundacja rodzinna w organizacji – zobowiązania, majątek, reprezentacja

Fundacja rodzinna w organizacji – zobowiązania, majątek, reprezentacja

Foto: Adobe Stock

Daniel Terbosh

SPIS TREŚCI

  1. Czy fundacja w organizacji może zaciągać zobowiązania i nabywać mienie?
  2. Co grozi fundacji, jeśli nie doczeka się wpisu?
  3. Czy statut można zmieniać, zanim fundacja zostanie wpisana?
  4. Czy fundacja w organizacji musi zatwierdzać sprawozdanie finansowe?
  5. Fundacja w organizacji a Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  6. Kto reprezentuje fundację w organizacji przy umowie z fundatorem?
  7. A co, jeśli fundator umrze, zanim fundacja zostanie wpisana?
  8. Reprezentacja fundacji rodzinnej w organizacji. Luki prawne i planowane zmiany
  9. Fundacja rodzinna w organizacji. Podsumowanie

Rejestr fundacji rodzinnych, prowadzony wyłącznie przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, wciąż nie nadąża za liczbą składanych wniosków. Średni czas oczekiwania na wpis sięga dziś nawet 18 miesięcy, a w kolejce na rozpoznanie pozostaje kilka tysięcy spraw. Dla fundatorów oznacza to, że przez długie miesiące, a czasem lata, ich fundacja będzie funkcjonowała wyłącznie jako fundacja rodzinna w organizacji: podmiot, który już istnieje i działa, ale nie ma jeszcze osobowości prawnej (art. 23 ust. 1 ustawy o fundacji rodzinnej, dalej „u.f.r.” lub „Ustawa”). Ten stan przejściowy rodzi pytania, z którymi przedsiębiorcy zgłaszają się coraz częściej: czy fundacja w organizacji może zaciągać zobowiązania i nabywać majątek, co się stanie, jeśli sąd odmówi rejestracji, czy trzeba zatwierdzać sprawozdanie finansowe, skoro fundacja jeszcze „nie istnieje” w rejestrze, i wreszcie – kto właściwie ją reprezentuje. Poniżej porządkuję te zagadnienia na podstawie Ustawy, z odwołaniem do dotychczasowej praktyki sądów rejestrowych i części poglądów doktryny.

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