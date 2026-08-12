Rzeczpospolita
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Agata Łukaszewicz: Im dalej, tym ostrzej

Politycznej zgody na zmiany w wymiarze sprawiedliwości nie ma i nie wiadomo, czy kiedyś będzie. Rządzący mają swoje propozycje, opozycja swoje, a prezydent robi swoje. Przełom w wielu sprawach ma nastąpić jesienią.

Publikacja: 12.08.2026 06:00

Czy jesień przyniesie przełom w reformie sądownictwa?

Czy jesień przyniesie przełom w reformie sądownictwa?

Foto: Adobe Stock

Agata Łukaszewicz

Nie ma tygodnia, żeby w tej sferze funkcjonowania państwa nie wybuchła mniejsza lub większa afera, która generuje ataki z obu stron sceny politycznej. Rok urzędowania w fotelu ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka pokazał pewne zmiany, ale cały czas chaos trwa i każda ze stron robi, co chce. Jak wszakże inaczej nazwać sytuację w Sądzie Najwyższym czy Trybunale Konstytucyjnym.

W tym ostatnim konflikt narasta, Sejm powołuje kolejnych sędziów, a wybrani w marcu przesiadują w trybunalskich korytarzach, bo prezes Bogdan Święczkowski nie przydziela im pracy i nie traktuje jak należy prawidłowo wybranych sędziów. Z kolei ostatnio wybrany sędzia, od którego prezydent przyjął oświadczenie, w ostrych słowach krytykuje rządzących za to, co dzieje się w TK i za brak reakcji. I choć minister Żurek zapowiada, że jesienią Trybunał Konstytucyjny stanie na nogi dla obywateli, to patrząc na to, co dziś się dzieje, naprawdę trudno mu uwierzyć.

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