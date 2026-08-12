Rzeczpospolita
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Prawo urzędnika do ujawnienia nadużycia (1)

Sprawa Guja przeciwko Mołdawii to przełomowy wyrok ETPC i kamień węgielny w orzecznictwie dot. ochrony sygnalistów. Europejski Trybunał Praw Człowieka sformułował 6 kluczowych kryteriów wyznaczających granicę między lojalnością pracowniczą a wolnością wypowiedzi ws. zwolnionego z prokuratury urzędnika.

Publikacja: 12.08.2026 05:10

Guja przeciwko Mołdawii. Wyrok ETPC, który dał początek ochronie sygnalistów

Guja przeciwko Mołdawii. Wyrok ETPC, który dał początek ochronie sygnalistów

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Rutkowska

Dwa poprzednie artykuły z tego cyklu poświęcone były ochronie sygnalistów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Aby jednak właściwie zrozumieć standard wypracowany w Strasburgu, trzeba powrócić do sprawy, od której rozpoczęło się jego kształtowanie.

Swoistą matką strasburskich spraw dotyczących sygnalistów jest Guja przeciwko Mołdawii. To właśnie w tym wyroku Trybunał po raz pierwszy określił kryteria pozwalające ocenić, kiedy pracownik ujawniający informacje uzyskane w związku z zatrudnieniem może korzystać z ochrony art. 10 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Waga zagadnienia była widoczna już na etapie postępowania.

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