Prawo urzędnika do ujawnienia nadużycia (1)

Dwa poprzednie artykuły z tego cyklu poświęcone były ochronie sygnalistów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Aby jednak właściwie zrozumieć standard wypracowany w Strasburgu, trzeba powrócić do sprawy, od której rozpoczęło się jego kształtowanie.

Swoistą matką strasburskich spraw dotyczących sygnalistów jest Guja przeciwko Mołdawii. To właśnie w tym wyroku Trybunał po raz pierwszy określił kryteria pozwalające ocenić, kiedy pracownik ujawniający informacje uzyskane w związku z zatrudnieniem może korzystać z ochrony art. 10 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Waga zagadnienia była widoczna już na etapie postępowania.