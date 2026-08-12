Rzeczpospolita
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Prokuratorzy czekają na zmiany

Każdy przychodzi, wyciera buty i idzie dalej. Rządzący traktują prokuraturę jako narzędzie, ale jednocześnie nic w zamian jej nie dają – mówi prokurator Jacek Skała, szef Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

Publikacja: 12.08.2026 05:30

Jacek Skała: Rządzący traktują prokuraturę jak narzędzie

Jacek Skała

Jacek Skała: Rządzący traktują prokuraturę jak narzędzie

Foto: TV.rp.pl

Agata Łukaszewicz

Panie prokuraturze, czy w pracy widać poprawę funkcjonowania prokuratury za czasów rządzenia nowego ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego? Minął rok, więc czas na podsumowanie.

Poprawę? Odnotowujemy pogłębianie się kryzysu, a nie poprawę. Nie tylko w ostatnim roku, ale przez ostatnie kilka lat dla prokuratury nie zrobiono nic. Tak samo dla prokuratorów i kadry wspomagającej. Nigdy nie obserwowaliśmy tak głębokiego upolitycznienia prokuratury. Poprzednia ekipa to byly naprawdę subtelne aniołki. Jesteśmy polityczną wycieraczką. Każdy przychodzi, wyciera buty i idzie dalej.

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