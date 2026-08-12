Rzeczpospolita
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Od sędziów wymagajmy bezstronności, a nie zawodowej solidarności

Sędziowie nie mogą być ani związkowcami, ani politycznymi działaczami choćby w zakresie sądownictwa, i nawet nie powinni używać ich języka.

Publikacja: 12.08.2026 05:20

Od sędziów wymagajmy bezstronności, a nie zawodowej solidarności

Od sędziów wymagajmy bezstronności, a nie zawodowej solidarności

Foto: Adobe Stock

Marek Domagalski

Sędzia Bartłomiej Przymusiński, prezes sędziowskiego stowarzyszenia Iustitia, publicznie ogłosił, że dopóki wszyscy wybrani przez obecny Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie zaczną orzekać, nie można mówić o uzdrowieniu Trybunału, a niedopuszczanie tych sędziów do orzekania to celowa gra na destabilizację w Trybunale. Dlatego bardzo ważna jest solidarność całej wybranej siódemki sędziów.

Chodzi o to, że trójkę z tej siódemki prezydent Karol Nawrocki zaprzysiągł i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. A mimo to odmawiają oni orzekania w TK, czekając najwyraźniej na pozostałą czwórkę, której prezydent nie zaprzysiągł w oczekiwaniu, aż TK rozstrzygnie spór kompetencyjny, jak ma przebiegać zaprzysiężenie sędziów. Owa czwórka złożyła bowiem ślubowanie jedynie w obecności notariusza w jednej z sal sejmowych bez udziału prezydenta, choć, owszem, zabiegali o ślubowanie przed nim.

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