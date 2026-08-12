Rzeczpospolita
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Bezpieczeństwo i higiena pracy w upale

Upały, które do nas docierają, a przy tym nowe pomysły regulacyjne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy skłaniają do sięgnięcia do orzecznictwa omawiającego dotychczasowe unormowania w tym zakresie.

Publikacja: 12.08.2026 05:00

Upały w pracy a BHP - orzecznictwo, nowe przepisy i obowiązki pracodawcy

Upały w pracy a BHP - orzecznictwo, nowe przepisy i obowiązki pracodawcy

Foto: Adobe Stock

Arkadiusz Turczyn

Oczywiste jest, że – zgodnie z art. 15 kodeksu pracy – pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a – według art. 94 pkt 4 k.p. – pracodawca jest obowiązany w szczególności zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co więcej, jak przyjął ustrojodawca w art. 66 ust. 1 Konstytucji RP, każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. Z drugiej jednak strony nie można zapominać, że – wedle art. 100 § 2 pkt 3 k.p. – również pracownik jest obowiązany w szczególności przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.

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