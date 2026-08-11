Rośnie odpowiedzialność członków władz spółek za mobbing i dyskryminację

Kierowanie przedsiębiorstwem coraz rzadziej ogranicza się wyłącznie do wyników finansowych i realizacji strategii biznesowej. Równorzędnego znaczenia nabiera odpowiedzialność za organizację środowiska pracy – zgodnego z prawem, wolnego od mobbingu i dyskryminacji, w którym respektowane są normy czasu pracy.

Zmiany w prawie dotyczące odpowiedzialności za niepożądane zachowania w miejscu pracy nakładają na pracodawców – a więc na osoby lub organy zarządzające przedsiębiorstwem – dodatkowe obowiązki w zakresie zapobiegania negatywnym zjawiskom w środowisku pracy. Z perspektywy członków zarządu oznacza to wyraźny wzrost ryzyka prawnego, finansowego i reputacyjnego w razie zaniechań. Choć formalnie odpowiedzialność wobec pracownika ponosi spółka jako pracodawca, coraz częściej skutki zaniedbań mogą dotknąć również osób zarządzających.