Budowanie „zielonej marki” to przekształcanie produktów i działań firmy w taki sposób, aby minimalizować ich negatywny wpływ na środowisko naturalne i jednocześnie informowanie o tych wartościach odbiorców. To jednak coś więcej niż nowa kampania reklamowa z motywem liścia na opakowaniu. Wymaga bowiem głębokiej przemiany organizacyjnej, transparentności oraz długofalowego zaangażowania. Firma musi zatem wdrożyć zasady zrównoważonego rozwoju (ESG) w praktycznie wszystkich obszarach działalności: łańcuchach dostaw, projektowaniu produktu (materiały z recyklingu lub nadające się do ponownego przetworzenia), gospodarki odpadami (rezygnacja z plastikowych opakowań, programy zwrotu zużytych produktów). Ważna jest także komunikacja: oparta na faktach, twardych danych i certyfikatach, a nie na ogólnikowych deklaracjach bez pokrycia.

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Wdrożenie ekologicznej marki przynosi wiele wymiernych korzyści biznesowych i wizerunkowych, takich jak budowanie przewagi konkurencyjnej i lojalności klientów. Nowoczesny konsument często bowiem podejmuje decyzje zakupowe, biorąc pod uwagę wartości, jakimi kieruje się firma. Klienci są coraz częściej skłonni zapłacić więcej za produkt wyprodukowany etycznie i z poszanowaniem planety. To sprawia, że rośnie atrakcyjność firmy dla inwestorów i partnerów, co w konsekwencji oznacza m.in. łatwiejszy dostęp do kapitału i dotacji unijnych oraz korzystniejsze warunki kredytowe. Choć na początku inwestycje w ekologiczne technologie bywają wysokie, to jednak w długiej perspektywie mogą generować znaczne oszczędności związane z przejściem na odnawialne źródła energii, zmniejszeniem ilości odpadów czy ograniczeniem zużycia wody.

„Zielona marka” to jednak także ryzyka. Zdarza się bowiem wprowadzanie konsumentów w błąd poprzez sugerowanie, że produkt lub firma są bardziej ekologiczne, niż ma to miejsce w rzeczywistości. Greenwashing obejmuje stosowanie takich pojęć, jak „naturalny” czy „bio”, niemających pokrycia w rzeczywistości, eksponowanie drobnej proekologicznej cechy przy jednoczesnym ukrywaniu dużego szkodliwego wpływu na środowisko, a także brak niezależnych certyfikatów. Konsumenci i aktywiści szybko wychwytują takie nieścisłości, co w konsekwencji prowadzi do bojkotu konsumenckiego, kryzysów PR-owych, a coraz częściej także do wysokich kar finansowych ze strony regulatorów rynku. O tym, że „zielony” znak towarowy to przewaga rynkowa, ale tylko gdy opiera się na faktach i nie jest „ekościemą”, a brak twardych danych naraża firmę na ryzyko prawne, reputacyjne i biznesowe, nawet jeśli ekooznaczenie zostało formalnie zarejestrowane, piszemy w artykule pt. „Zielony branding: przewaga konkurencyjna czy bomba z opóźnionym zapłonem”.

Czytaj więcej: Biznes Zielony branding: przewaga konkurencyjna czy bomba z opóźnionym zapłonem „Zielony” znak towarowy to przewaga rynkowa, ale tylko gdy opiera się na faktach i nie jest „ekościemą”. Brak twardych danych naraża firmę na ryzyk... Pro

Nie jest to jedyny materiał w dzisiejszym dodatku, który dotyczy ekologii. W tekście pt. „Do końca sierpnia spółdzielnie mogą wnioskować o wypłatę grantu OZE" przypominamy, że spółdzielnie mieszkaniowe mogą korzystać z programu rządowego grant OZE na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii. Z końcem sierpnia minie termin na złożenie w BGK wniosku o wypłatę tych środków.

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