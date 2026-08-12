Jacek Skała: Prokuratorzy czekają na zmiany

Panie prokuraturze, czy w pracy widać poprawę funkcjonowania prokuratury za czasów rządzenia nowego ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego? Minął rok, więc czas na podsumowanie.

Poprawę? Odnotowujemy pogłębianie się kryzysu, a nie poprawę. Nie tylko w ostatnim roku, ale przez ostatnie kilka lat dla prokuratury nie zrobiono nic. Tak samo dla prokuratorów i kadry wspomagającej. Nigdy nie obserwowaliśmy tak głębokiego upolitycznienia prokuratury. Poprzednia ekipa to były naprawdę subtelne aniołki. Jesteśmy polityczną wycieraczką. Każdy przychodzi, wyciera buty i idzie dalej.