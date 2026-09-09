Rzeczpospolita
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Kelner na zleceniu? Stanowisko GIP nie po myśli restauratorów

Sezonowa praca kelnera nie uzasadnia automatycznie zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia – uznał główny inspektor pracy w najnowszej interpretacji indywidualnej.

Publikacja: 09.09.2026 14:03

Kelner na zleceniu? Stanowisko GIP nie po myśli restauratorów

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego sezonowy charakter pracy nie przesądza o możliwości zawarcia umowy zlecenia.
  • Które elementy współpracy wskazują na istnienie stosunku pracy.
  • W jakich sytuacjach wola stron musi ustąpić przepisom zawartym w kodeksie pracy.
  • Czym różni się kontrola wykonania zlecenia od kierownictwa typowego dla umowy o pracę.
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Do GIP wpłynął wniosek dotyczący planowanego zatrudnienia osób do wykonywania pracy kelnera. Wnioskodawca zamierza zawierać z nimi umowy zlecenia na kilka miesięcy w roku, w związku z sezonowym charakterem działalności. Praca miałaby być wykonywana według grafiku, w miejscu wskazanym przez zatrudniającego, na jego sprzęcie i pod jego nadzorem. Wynagrodzenie zostałoby z kolei ustalone według stawki godzinowej i wypłacane co miesiąc.

 Wnioskodawca argumentował, że taki model współpracy nie powinien prowadzić do powstania stosunku pracy. Powoływał się przy tym na zasadę swobody umów, wolę stron i sezonowy charakter zatrudnienia. GIP nie podzielił jego argumentacji.

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