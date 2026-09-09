Do GIP wpłynął wniosek dotyczący
planowanego zatrudnienia osób do wykonywania pracy kelnera. Wnioskodawca
zamierza zawierać z nimi umowy zlecenia na kilka miesięcy w roku, w związku z
sezonowym charakterem działalności. Praca miałaby być wykonywana według grafiku,
w miejscu wskazanym przez zatrudniającego, na jego sprzęcie i pod jego
nadzorem. Wynagrodzenie zostałoby z kolei ustalone według stawki godzinowej i wypłacane
co miesiąc.
Wnioskodawca argumentował, że taki model współpracy nie powinien prowadzić do
powstania stosunku pracy. Powoływał się przy tym na zasadę swobody umów, wolę stron i sezonowy charakter zatrudnienia. GIP nie podzielił jego argumentacji.