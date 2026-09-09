Do GIP wpłynął wniosek dotyczący planowanego zatrudnienia osób do wykonywania pracy kelnera. Wnioskodawca zamierza zawierać z nimi umowy zlecenia na kilka miesięcy w roku, w związku z sezonowym charakterem działalności. Praca miałaby być wykonywana według grafiku, w miejscu wskazanym przez zatrudniającego, na jego sprzęcie i pod jego nadzorem. Wynagrodzenie zostałoby z kolei ustalone według stawki godzinowej i wypłacane co miesiąc.

Wnioskodawca argumentował, że taki model współpracy nie powinien prowadzić do powstania stosunku pracy. Powoływał się przy tym na zasadę swobody umów, wolę stron i sezonowy charakter zatrudnienia. GIP nie podzielił jego argumentacji.