Rzeczpospolita
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Świadczenie usług na rzecz pracodawcy a podstawa wymiaru składek

Przy ocenie obowiązków składkowych nie można ograniczać się wyłącznie do formalnej podstawy, na której pracownik wykonuje dodatkowe czynności.

Publikacja: 03.09.2026 05:20

Ocena składkowa wymaga analizy faktycznych czynności, nie tylko umowy.

Ocena składkowa wymaga analizy faktycznych czynności, nie tylko umowy.

Foto: Adobe Stock

Łukasz Chruściel

Praca wykonywana na rzecz pracodawcy to taka, której rzeczywistym beneficjentem jest podmiot zatrudniający, niezależnie od formalnej więzi prawnej łączącej pracownika z osobą trzecią. Oznacza to, że dla zastosowania art. 8 ust. 2a ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych (u.s.u.s.) nie ma znaczenia, jakie czynności pracownik wykonuje na podstawie umowy z podmiotem trzecim ani czy działalność tego podmiotu jest taka sama jak działalność pracodawcy. Wystarczy, że pracodawca korzysta z efektów pracy swojego pracownika, a wynagrodzenie za tę pracę wypłaca mu podmiot trzeci ze środków otrzymanych od pracodawcy na podstawie umowy łączącej pracodawcę z osobą trzecią.

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