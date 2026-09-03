Świadczenie usług na rzecz pracodawcy a podstawa wymiaru składek

Praca wykonywana na rzecz pracodawcy to taka, której rzeczywistym beneficjentem jest podmiot zatrudniający, niezależnie od formalnej więzi prawnej łączącej pracownika z osobą trzecią. Oznacza to, że dla zastosowania art. 8 ust. 2a ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych (u.s.u.s.) nie ma znaczenia, jakie czynności pracownik wykonuje na podstawie umowy z podmiotem trzecim ani czy działalność tego podmiotu jest taka sama jak działalność pracodawcy. Wystarczy, że pracodawca korzysta z efektów pracy swojego pracownika, a wynagrodzenie za tę pracę wypłaca mu podmiot trzeci ze środków otrzymanych od pracodawcy na podstawie umowy łączącej pracodawcę z osobą trzecią.