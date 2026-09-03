Fundusz socjalny pod kontrolą związków

Związkowcom przyznano w zakresie powoływania funduszu socjalnego oraz wydatkowania środków z niego spore uprawnienia i jednym z nich jest inicjowanie sądowej kontroli zarówno zasadności jego utworzenia, jak i wykorzystywania zgromadzanych w nim pieniędzy.

W przypadku pozwania pracodawcy przez związek bezskuteczne byłyby starania firmy mające na celu wykazanie niedopuszczalności powództwa, w szczególności poprzez powołanie się na brak drogi sądowej w tego typu sprawie. Taki pozew jest jak najbardziej dopuszczalny. Wszystkie sprawy, których przedmiotem jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, rozpoznaje wydział pracy (sąd pracy), a nie wydział cywilny, ponieważ sprawa tego rodzaju nie ma charakteru sprawy cywilnej i jest tylko sprawą z zakresu prawa pracy (wyrok SN z 16 sierpnia 2005 r., sygn. akt I PK 12/05).