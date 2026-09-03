Rzeczpospolita
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Fundusz socjalny pod kontrolą związków

Pracodawca, który przekazał środki na rzecz funduszu socjalnego, ale nieprawidłowo je wydatkował, może zostać zmuszony przez sąd, żeby przekazać je ponownie. Inicjatorem postępowania jest zakładowa organizacja związkowa.

Publikacja: 03.09.2026 04:40

Związkowcy mogą zmusić pracodawcę do ponownej wpłaty źle wydanych środków z ZFŚS.

Związkowcy mogą zmusić pracodawcę do ponownej wpłaty źle wydanych środków z ZFŚS.

Foto: Adobe Stock

Rafał Krawczyk

Związkowcom przyznano w zakresie powoływania funduszu socjalnego oraz wydatkowania środków z niego spore uprawnienia i jednym z nich jest inicjowanie sądowej kontroli zarówno zasadności jego utworzenia, jak i wykorzystywania zgromadzanych w nim pieniędzy.

W przypadku pozwania pracodawcy przez związek bezskuteczne byłyby starania firmy mające na celu wykazanie niedopuszczalności powództwa, w szczególności poprzez powołanie się na brak drogi sądowej w tego typu sprawie. Taki pozew jest jak najbardziej dopuszczalny. Wszystkie sprawy, których przedmiotem jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, rozpoznaje wydział pracy (sąd pracy), a nie wydział cywilny, ponieważ sprawa tego rodzaju nie ma charakteru sprawy cywilnej i jest tylko sprawą z zakresu prawa pracy (wyrok SN z 16 sierpnia 2005 r., sygn. akt I PK 12/05).

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